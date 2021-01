Paola Rita Stella nuovo presidente del Pd Civitavecchia. Alice Natalini segretaria amministrativa

Nella giornata di ieri il Partito Democratico di Civitavecchia ha nominato Paola Rita Stella come sua Presidente e Alice Natalini Segretaria Amministrativa, oltre a convergere su Dario Bertolo, quale rappresentante del nostro circolo in Segreteria Provinciale, indicazione che dovrà essere in seguito ratificata dal Segretario Provinciale Rocco Maugliani. La votazione si è svolta sulla piattaforma Zoom dove la direzione cittadina dei Dem si è espressa all’unanimità. “In queste fasi convulse della politica nazionale e cittadina e viste le grandi tematiche sulle quali la nostra Comunità è interessata, riteniamo che la riorganizzazione del partito debba necessariamente coinvolgere anche asset del partito che vadano oltre la dimensione locale, affinché l’azione politica sia ancora più efficace. A Rita, Dario ed Alice i nostri migliori auguri di buon lavoro”, dichiara il partito e il suo gruppo consigliare.