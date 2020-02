Panico Coronavirus, ecco le 10 regole per contrastare la sua diffusione

Sono ore difficile per il Paese. La diffusione del coronavirus con i relativi primi decessi sta gettando nel panico molte persone. Per il momento il virus sembra circoscritto a Veneto e Lombardia. In attesa degli sviluppi proponiamo le 10 regola pubblicate dall’istituto superiore della sanità e dal Ministero della Salute, per contrastare la sua diffusione.

A SCOPO PRECAUZIONALE:

1. Lavati spesso le mani

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

9. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus IMPORTANTE

In caso di sospetta infezione, NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO ma chiamare il numero verde 1500, si riceverà assistenza immediata a casa.