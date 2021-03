Dopo le sconfitte della scorsa settimana è arrivata una domenica positiva per il Santa Marinella Volley 2000 ed la Polisportiva Valcanneto San Giorgio che nella terza giornata di andata del campionato di serie C hanno superato il Marconi Stella ed il Green Volley. Al PalaDeAngelis le santamarinellesi hanno conquistato l’intera posta in palio vincendo per 3-0 (25/22-26/24-25/18) ottenendo così la prima vittoria stagionale. Successo sofferto per il Valcanneto che contro il Green Volley, ultimo in classifica, vincer per 3-2 (25/17-23/25-25/22-20/25-15/12) ottenendo così solo due punti e lasciando alle romane il primo punto della stagione alla romana.