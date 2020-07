Pallavolo, venerdì il primo allenamento dell’Asp con lo staff tecnico della Volleyrò

Venerdì prossimo, 10 luglio, inizierà a muovere i primi passi l’ambizioso progetto tecnico dedicato alle giovani pallavoliste locali. Le ragazze avranno modo di conoscere il Prof. Luca Cristofani, Direttore Tecnico del Volleyrò Casal de’ Pazzi, la blasonata società capitolina con cui la nostra società ha appena siglato un protocollo di intesa che ha quale obiettivo la crescita tecnica proprio delle giovani atlete locali.

Proprio in virtù di tale accordo si terrà il primo di una lunga serie di allenamenti (Palazzetto dello Sport “Tamagnini – Insolera” – dalle 17,30 alle 19,30). Sarà proprio Luca Cristofani a dirigere l’allenamento, riservato alle ragazze nate negli anni 2005/2006/2007 e le più talentuose tra quelle nate nel 2008. Il tecnico romano sarà supportato dal nostro Direttore Tecnico Giancarlo de Gennaro e da tutti i nostri tecnici.

Per chi fosse un po’ a digiuno per quanto attiene alla pallavolo giovanile femminile possiamo brevemente dire che Cristofani è un’eccellenza assoluta in tale settore, da anni tecnico di punta del Volleyrò Casal de’ Pazzi, vanta un palmares senza eguali. Molteplici le sue esperienze come tecnico anche nelle Serie maggiori A1 e A2 oltre che nelle nazionali giovanili. Sarà proprio Cristofani a guidare, dalla panchina, la Roma Volley nel prossimo campionato di Serie A2, nella squadra romana il tecnico romano ritroverà la civitavecchiese Alessia Arciprete.

Nella foto che correda questo comunicato che li vedete ritratti insieme mentre festeggiano uno dei due titoli di Campione d’Italia, categoria Under 18 vinti, pochi anni fa, quali portacolori del Volleyrò Casal de’ Pazzi.

Un percorso, quello di Alessia Arciprete, che la ha vista avvicinarsi e iniziare a praticare la nostra disciplina nel nostro sodalizio, sotto la sapiente guida di de Gennaro, per passare, successivamente, al Volleyrò dove ha proseguito il suo percorso di crescita proprio sotto la guida tecnica di Cristofani, insieme hanno conquistato, come detto poc’anzi, due titoli, consecutivi, di Campione d’Italia nella categoria Under18, preludio, per Alessia al successivo approdo nel mondo della pallavolo che conta con le successive stagioni che l’hanno vista protagonista nei campi della serie A1 e A2 e la vedrà difendere i colori della Roma Volley nella prossima stagione.

Un percorso pallavolistico importante, quello seguito da Alessia, che, ne siamo certi, potrà presto essere intrapreso da altre giovani pallavoliste locali, grazie al percorso virtuoso di crescita tecnica ed alla strada tracciata dall’accordo siglato con il club capitolino sabato scorso.