Pallavolo, Valcanneto ospita il Tor di Quinto per mantenere la vetta

Seconda giornata del girone del campionato di serie C con protagonista solo la Polisportiva Valcanneto San Giorgio che domani alle 20,30 ospiterà il Tor di Quinto. Niente gara invece per il Santa Marinella Volley 2000 con il match in programma domani al PalaDeAngelis rinviato al 7 aprile. Le ragazze del Stefano Cenci hanno la possibilità di rinforzare il primo posto della classifica contro l’unica compagine con cui nel girone di andata avevano perso con il risultato di 3-2. Il match sarà possibile vederlo sulla pagina FB del Valcanneto