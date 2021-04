Pallavolo, Valcanneto e Santa Marinella di nuovo contro

Si rinnova la sfida tra la Polisportiva Valcanneto San Giorgio e il Santa Marinella Volley. Solo tre giorni fa le due squadre si sono affrontate con la netta vittoria per 3-0 della squadra di Cerveteri e domani è di nuovo tempo di derby. Nell’impianto di via Scarlatti di Cerveteri, ore 20.30, le due squadre si sfideranno nella gara valida per l’ultima giornata della stagione regolare di serie C femminile, girone A2. In caso di vittoria le padrone di casa saranno certe del primo posto, mentre le ospiti sono ultime e difficilmente riusciranno ad abbandonare l’ultima piazza della classifica, nonostante debbano recuperare 3 partite.