Pallavolo, una domenica con la Margutta CivitaLad

Le rossoblù domani, ore 17.30, saranno in Toscana per sfidare il Castelfranco

Inconsueto turno domenicale per la Margutta CivitaLad. Rossoblù di scena domani, ore 17.30, in provincia di Pisa per sfidare il Castelfranco. Match davvero ostico quello che attende la squadra di Pietro Grechi che nell’ultimo turno ha conquistato la prima vittoria stagionale e domani si troverà di fronte la squadra terza in classifica con 11 punti e un ruolino di marcia che parla di 4 vittorie su 4 incontri disputati.