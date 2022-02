Pallavolo, un ko che fa male per la Margutta CivitaLad

Sconfitta pesante in chiave salvezza per la Margutta CivitaLad. Al PalaPanzani di Ladispoli le rossoblù sono cadute sotto i colpi dell’Isernia che ha vinto con un netto 3-0. Diciottesima giornata del campionato di serie B1 che era uno snodo fondamentale per le ambizioni di permanenza in categoria della squadra di Pietro Grechi che subisce un ko importante, il sesto consecutivo, anche a causa di diverse assenze e vede allontanarsi le possibilità di salvezza. La classifica vede la Margutta al terzultimo posto con 11 punti, sempre a -4 dalla salvezza diretta ma con lo Jesi che deve recuperare due partite.