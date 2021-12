Pallavolo, tutto pronto per derby tra Valcanneto e Comal

Le cerveterane in campo per salire la classifica mentre le civitavecchiesi per mantenere il secondo posto. In serie D in campo le compagini maschili e femminili dell'Asp

Nona giornata di andata del campionato di serie C con al centro il derby in programma domani sera alle 20.30 a Cerveteri tra il San Giorgio Valcanneto e la Comal Civitavecchia Volley.

Il derby. Le padrone di casa arrivano a questa sfida dopo la sconfitta in casa della capolista Latina al tie break mentre le civitavecchiesi sempre al quinto set avevano avuto la meglio sulla Pallavolo Tor Sapienza al termine di una sfida ricca di colpi di scena. Per Murgia e compagne una opportunità importante per potersi avvicinare alla parte alta della classifica dato che ora si trovano al settimo posto con quattordici punti mentre le rossonere sono seconde e con un successo potrebbero tenere il ritmo della capolista Latina.

Serie D. Impegno in trasferta per le ragazze della Grande Impero Asp che domani alle 20.30 saranno ospiti della Polisportiva Virgilio mentre i giocatori dell’Artha Luxury Etruria Volley oggi alle 16 a Tuscania ospiteranno il Team Volley Lago Bracciano per tentare di trovare i primi punti.