Weekend con luci e ombre per le squadre locali nella quarta giornata di andata dei campionati di pallavolo maschili e femminili di serie C e di serie D.

Serie C. Nel torneo femminile dopo il KO dello scorso turno torna a vincere la Comal Civitavecchia Volley che in casa ha battuto 3-1 l’Asd Sport 2000. Sconfitta interna invece per la San Giorgio Valcanneto che ha dovuto cedere al tie brek contro il la Pallavolo Tor Sapienza. Le civitavecchiesi sono quarte in classifica con nove punti mentre le cerveterane si trovano al settimo posto con sette punti. Nel campionato maschile non si ferma il cammino positivo della Rim Sport Cerveteri che ha trovato la quarta vittoria di fila battendo per 3-0 la Sempione Volley Young Roma 7 conquistando così la vetta della classifica con undici punti.

Serie D. Nel campionato femminile sconfitta interna per 3-0 per la Rim Sport Cerveteri contro la Virtus Roma che nel turno precedente aveva battuto la Grande Impero Asp Civitavecchia. Le aspine in questo turno hanno saputo subito rifarsi battendo 4-0 la VBC Viterbo. In classifica le neroverdi sono ora seconde con nove punti dietro di due lunghezze dalla Virtus Roma mentre l’Asp è settima con sei punti. Nel torneo maschile quarta sconfitta di fila per l’Artha Luxury Etruria Volley che ha perso 3-0 in casa della Luiss. I ragazzi dell’Asp e Tuscania Volley si trovano all’ultimo posto con zero punti.