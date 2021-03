Pallavolo, turno esterno per SM Volley e Valcanneto

Parte oggi il girone di ritorno del campionato di serie C di pallavolo con un turno esterno sia per il Santa Marinella Volley 2000 e Polisportiva Valcanneto San Giorgio. A scendere in campo oggi alle 16 saranno le santamarinellesi ospiti del Tor di Quinto, squadra contro la quale Pierobon e compagne devono ancora recuperare il match di andata. Domani sarà invece il turno delle ragazze del tecnico Stefano Cenci che domani alle 16,15 saranno impegnate sul campo del Marconi Stella. All’andata furono le cerveterane ad imporsi per 3-2.