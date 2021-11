Pallavolo, turno esterno per le compagini locali di serie C e di serie D

In serie C oggi in campo Comal, Valcanneto e Rim Sport Cerveteri. In serie D oggi trasferta romana per l'Asp mentre domani sarà il turno delle ragazze di Cerveteri

Quinta giornata con tante gare in trasferta per le compagini locali impegnate oggi e domani nei campionato di serie C e di serie D.

Serie C. A cercare punti sono tutte le compagini di serie C. Nel campionato femminile la Comal Civitavecchia sarà ospite oggi alle 16 dell’Onda Volley mentre il San Giorgio Valcanneto alle 18 sarà a Sabaudia contro il Real Caffè Mokasirs. Nel torneo maschile il Rim Sport Cerveteri capolista ancora imbattuto sarà in campo oggi alle 16 a Paliano contro il Caschera Pallianus Volley.

Serie D. Turno esterno anche per le ragazze della Rim Sport Cerveteri che domani alle 18,30 cercherà la vittoria in casa della Polisportiva Virgilio. Oggi alle 16 sarà invece l’Asp a scendere in campo a Roma contro la Poolstars Volley. Turno di riposo invece per i ragazzi dell’Artha Luxury Etruria Volley.