Pallavolo, turno da non sbagliare per Valcanneto e SM Volley 2000

Le ragazze del Valcanneto ospiteranno il KK Eur Volley, primo in classifica. Per le santamarinellesi trasferta insidiosa in casa dell'ultima della classe, il Green Volley

Quarta giornata del campionato di serie C di pallavolo da non fallire per la Polisportiva Valcanneto San Giorgio ed il Santa Marinella Volley. All’impianto di casa le cerveterane domani alle 20,30 ospiteranno il KK Eur Volley, compagine capolista ed a punteggio pieno. Con un vittoria Murgia e compagne potrebbero però raggiungere la compagine romana e mettere una importante ipoteca per il passaggio alla fase successiva. Impegno sulla carta più semplice ma insidioso per il Santa Marinella Volley che domani alle 18,15 farà visita al Green Volley. Le romane sono ultime in classifica ma sette giorni fa in casa del Valcanneto hanno guadagnato il primo punto della stagione. Per Pierobon e compagne vincere vorrebbe dire allontanarsi dalla seconda parte della classifica e, approfittando di un eventuale passo falso del Valcanneto, salire al secondo posto della classifica.