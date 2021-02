Pallavolo, trasferte sfortunate per SM Volley e Valcanneto

Seconda giornata del campionato di serie C di pallavolo non positivo per il Santa Marinella Volley 2000 e la Polisportiva Valcanneto San Giorgio. Le santamarinellesi, alla prima gara stagionale, hanno perso 3-2 (25/20-18/25-16/25-25/15-15/11) in casa del KK Eur Roma Volley. Risultato identico anche per le cervetarne che a Formello contro l’APD Tor di Quinto hanno perso anche loro al tie break (25/16-21/25-24/26-25/21-15/9).