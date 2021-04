Pallavolo, trasferta sarda per la Margutta CivitaLad

Sabato già decisivo per le rossoblù che alle 15.30 faranno visita all'Alfieri. In campo domani anche l'Artha Luxury che riceve, ore 19 al PalaSport, il Cali Roma

Sarà un sabato importante quello che attende Margutta CivitaLad e Artha Luxury. Le ragazze allenate da Pietro Grechi sono attese domani, ore 15.30, a Cagliari dall’Alfieri. Il match vedrà in campo due formazioni che all’esordio in questa seconda fase hanno entrambe vinto per 3-0 contro la cadetta della Roma Volley. Alle 19 invece la squadra maschile dell’Asp ospiterà al PalaSport il Cali Roma, nella replica del match giocato tre giorni fa e che ha visto imporsi agevolmente i civitavecchiesi. Gara importante soprattutto per accumulare punti per la seconda fase.