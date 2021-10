Pallavolo, trasferta difficile per la Margutta CivitaLad

Altro turno molto complicato per la Margutta CivitaLad, impegnata domani nella terza giornata del campionato di serie B1 femminile. Le rossoblù faranno visita alle ore 17 al Perugia, formazione al momento prima in classifica a punteggio pieno. Diverso il discorso per quanto riguarda Esposito e compagne ancora a secco di punti dopo aver subito due ko di fila. Partita difficile ma in cui il tecnico Pietro Grechi si aspetta ancora miglioramenti al di là del risultato finale.