Pallavolo, trasferta amara per il Santa Marinella Volley

Trasferta sfortunata per il Santa Marinella Volley che domenica ha perso per 3-0 in casa della Roma Centro nella 12esima giornata del campionato di serie C. Le ragazze allenate da Giovanni Guidozzi hanno ceduto il primo set 25-17 mentre il secondo è andato alla padrone di casa per 28-26. Il terzo e decisivo set si è chiuso per 25-22. Le santamarinellesi dopo questo KO restano a quota 21 punti al terzo posto della classifica.

