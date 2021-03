Dopo il lungo stop a causa del Covid-19 torna in campo l’Artha Luxury nel campionato di serie C. Domani alle 19 i rossoblù ospitano al PalaSport l’Athlon Roma, formazione che in stagione ha già battuto i civitavecchiesi, all’andata per 3-0. Tanti gli assenti per coach Alessandro Sansolini che dovrà fare a meno degli indisponibili Mancini, Di Stefano e De Dominicis.