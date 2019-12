Pallavolo, torna al successo la Martori Assicurazioni

La squadra del Litorale in Volley che partecipa al campionato di serie D ha travolto per 3-0 il Don Orione al Palasport

Torna al successo la Martori Assicurazioni Litorale in Volley. Sabato sera al Palasport la formazione rossoblu che partecipa al campionato di serie D ha strapazzato per 3-0 il Don Orione, compagine con la quale era appaiata in classifica a quota 11 punti, al termine di una gara dominata in lungo ed in largo dalle giovanissime atlete civitavecchiesi. Come si ricorderà, infatti, la Martori partecipa alla categoria con una Wild Card, essendo interamente composta da atlete Under18. Tutti e tre i set sono stati combattutissimi, ma alla fine a spuntarla è stato sempre il sestetto allenato da Mauro Taranta con i parziali di 25/23 25/22 e 25/22. La Martori Assicurazioni Civitavecchia, grazie a questo successo, si porta al quinto posto della classifica, ben lontana dalle parti basse della graduatoria e dalla famosa zona “rossa”.

“In alcune occasioni paghiamo ancora la nostra inesperienza – afferma coach Taranta – dovuta alla giovane età. Ma sabato sera abbiamo tirato su la testa alla grande e ci siamo presi una bella e importante vittoria che ci lancia nelle zone nobili della classifica. Sono soddisfatto del cammino che stiamo portando avanti, perché resta senza dubbio positivo”.

Questa è La Rosa della squadra: Elisa Regio, Sara Lazzaroni, Alessia Crocicchia, Vittoria De Benedictis, Michela Sorrentino, Giulia Baffetti, Sofia Oliva, Asia e Alessia Lucente, Alessia Scala, Martina Santucci, Asia La Rocca, Elisa Sanna, Elis Spalletta e Giada Tarantino. L’allenatore è Mauro Taranta, con la collaborazione di Ermanno Regina e Mario Carmignato.