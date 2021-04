Pallavolo, stasera il derby fra Santa Marinella Volley e Valcanneto

Turno infrasettimanale con derby. Si affrontano stasera alle 21 il Santa Marinella Volley 2000 ed la Polisportiva Valcanneto San Giorgio nel recupero della quinta giornata di andata del campionato di serie C. Due squadre che hanno vissuto una stagione molto diversa fra di loro. Ospite al PalaDeAngelis ci sarà infatti il Valcanneto, primo in classifica e che arriva carico dopo la vittoria di sabato in casa del KK Eur Volley. Un successo che di fatto ha garantito alla squadra allenata da Stefano Cenci il passaggio ai play off. Stagione molto difficile invece per le santamarinellesi che erano partite per cercare l’assalto alla serie B ed invece si trovano ultime con tante partite ancora da recuperare. Fortunatamente per il team guidato da Giovanni Guidozzi le retrocessioni quest’anno sono bloccate ma di certo la fortuna non gli ha sorriso avendo avuto molte giocatrici bloccate dal covid ed essere state anche in alcuni periodi in quarantena. Compagini che per scherzo del destino si affronteranno nuovamente domenica a Cerveteri perchè in programma in calendario la partita del girone di ritorno.