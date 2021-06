Si ferma ad un passo dalle Final Four la corsa del Civitavecchia Volley nella Coppa Italia di serie D. Le civitavecchiesi domenica sera hanno perso in casa per 3-1 contro la Lazio Volley e Sport nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Una vera e propria beffa per le ragazze allenate da Alessio Pignatelli che all’andata avevano vinto per 3-2. Nel match di ritorno la squadra rossonera però è stata solamente l’ombra della compagine che aveva vinto le otto precedenti sfide, compresa la gara di andata, perdendo solo tre set commettendo molti errori contro una Lazio comunque che ha giocato una più che buona partita. Una eliminazione che adesso mette anche in forte difficoltà le possibilità del Civitavecchia Volley di essere ripescata nel prossimo campionato di serie C.