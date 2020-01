Pallavolo, sfida salvezza per la Margutta

Domani alle 18 le rossoblu saranno ospiti in casa del Terracina che in classifica ha 3 punti in meno

Senza dubbio una delle partite più importanti del girone di andata. È quella che attende la Margutta Litorale In Volley, all’ultimo atto prima del giro di boa nel campionato di serie B2. Domani alle 18 le rossoblu saranno ospiti in casa del Terracina, compagine che si trova al penultimo posto della classifica del girone H, in zona retrocessione diretta, e che insegue le civitavecchiesi a -3. Iengo e compagne hanno quindi la grande occasione di scrollarsi di dosso una delle dirette concorrenti alla salvezza. In caso di successo pieno, il sestetto di Alessio Pignatelli spedirebbe le avversarie a -6.

“È una gara senza dubbio importante – afferma l’allenatore civitavecchiesi – ma ancora non decisiva per le sorti di questa stagione. Credo che Terracina sia quasi obbligata a vincere, mentre per noi vincere significherebbe staccarle parecchio e affrontare le prossime sfide con maggiore serenità. Senza fare troppi calcoli, per diverse ragioni la gara è perfetta per tornare al successo dopo sei sconfitte di fila. Ho visto le ragazze cariche, per cui andremo a Terracina per fare risultato”.

Nessun problema di formazione per il tecnico Alessio Pignatelli, che avrà a disposizione la rosa al completo. L’unico dubbio riguarda la palleggiatrice Francesca Catanesi, alle prese con un fastidio al piede. La giovanissima alzatrice dovrebbe comunque far parte delle convocate, anche se è in vantaggio per scendere in campo, Martina Arena. Per il resto, squadra ancora da decidere.