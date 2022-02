Pallavolo, sfida salvezza fondamentale per la Margutta CivitaLad

Rossoblù di scena domani, ore 17, sul campo della Teatina Chieti che in classifica ha un punto in meno di Esposito e compagne

Arriva una partita salvezza da non fallire per la Margutta CivitaLad. La squadra guidata da Pietro Grechi sarà di scena domani, ore 17, sul campo della Teatina Chieti. Le due squadre in classifica sono divise da un solo punto, con le rossoblù avanti e che vogliono vincere per avvicinarsi alla salvezza diretta. All’andata arrivò una bella vittoria della Margutta che dopo aver perso il primo set vinse i successivi tre. Per la gara di domani non ci sarà l’indisponibile Vidotto.