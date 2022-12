Pallavolo, sfida da non sbagliare per la 3epc CivitaLad

Una trasferta importantissima in chiave salvezza. E’ quella che attende domani la 3epc CivitaLad che alle 17.30 farà visita al Piandiscò Valdarno, squadra della provincia di Arezzo. Gara che vedrà scontrarsi le due formazioni penultime con 6 punti e che quindi faranno di tutto per superarsi e risollevarsi. Dopo il bel successo della scorsa settimana la squadra guidata da Luca Oggioni dovrà cercare di ripetersi per lasciare le avversarie dietro di sè e tornare a vedere il sereno.