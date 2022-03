Pallavolo, settima sconfitta consecutiva per la Margutta CivitaLad

La partita era di quelle molto difficili e il risultato lo ha confermato. La Margutta CivitaLad perde per 3-0 a Pomezia e subisce il settimo ko di fila. I parziali di 25-13; 25-16 e 25-17 rendono bene l’idea della differenza vista tra due squadre che ambiscono a obiettivi diversi, anche se all’andata le rossoblù vinsero nettamente. il Pomezia è secondo in classifica, la Margutta sempre terzultima a -4 dalla salvezza diretta ma con le dirette concorrenti che hanno alcune gare da recuperare. Mancano 7 giornate alla fine del campionato di serie B1 e tutto può ancora succedere ma la squadra di Pietro Grechi dovrà rialzarsi al più presto e cercare di sbagliare il meno possibile per avere ancora chance di permanenza in categoria.