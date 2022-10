Pallavolo, serie C: sabato di gare per Cv Volley e Rim Cerveteri

Impegni importanti in serie C per Comal Cv Volley e Rim Cerveteri. Le due formazioni locali saranno in campo domani nella quarta giornata di campionato. Giocherà fuori dalle mura amiche la squadra civitavecchiese che alle 16 sarà di scena al Pala Luiss di Roma contro il Poolstars Volley. Una gara da vincere per il team di Pignatelli che ha 5 punti e affronterà la terzultima in classifica, ferma a 1 punto. Non semplice il match casalingo del Rim Cerveteri che alle 17 riceve la visita della Lazio Volley. Reduci da due successi di fila i cerveterani, che in classifica hanno 5 punti, se la vedranno con una compagine che ha un punto in più.