Tornano in campo le squadre del territorio impegnate principalmente domani nei campionati di pallavolo maschili e femminili. In serie C femminile, dopo la rinuncia da parte dell’Asp di partecipare con la propria squadra, prima giornata in trasferta per il San Giorgio che domani alle 18 a Roma contro l’ASD Sport 2000 per la neopromossa Comal Civitavecchia Volley impegnata alle 19 contro la Don Orione Pallavolo.

La Comal Civitavecchia Volley

La formazione del San Giorgio Valcanneto

In serie D debutto nel campionato maschile per la squadra nata dal consorzio fra Asp e Tuscania Volley che scenderà in campo con il nome Artha Luxury Etruria Volley domani al PalaSport Insolera-Tamagnini alle 16 contro l’Afrogiro Volley.

La squadra nata dal consorzio fra Asp e Tuscania Volley, l’Etruria Volley

Nello stessa serie ma nel campionato femminile di scena anche la Grande Impero Asp Civitavecchia che oggi alle 16 sarà ospite dell’ASD Aurelio SG.

La Grande Impero Asp Civitavecchia