Pallavolo, scontro al vertice per la Margutta CivitaLad

Arriva la partita più difficile del girone di serie B2 per la Margutta CivitaLad. Belli e compagne sono attese domani, ore 18, sul campo del Grosseto, formazione con cui condividono la testa della classifica. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno, 6 punti conquistati nelle prime due giornate, e chi vince domani farà un bel passo avanti in vista della seconda parte della stagione. Nessuna assenza per coach Pietro Grechi che potrà gestire al meglio il gruppo.