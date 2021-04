Pallavolo, sconfitta inattesa per l’Artha Luxury

Brutta e inattesa sconfitta interna per l’Artha Luxury. I rossoblù sono stati battuti per 3-2 al PalaSport dall’Isola Sacra, formazione penultima in classifica nel girone A1 di serie C. Dopo aver vinto i primi due set i civitavecchiesi hanno subito una clamorosa rimonta perdendo i due parziali successivi e anche il tie break. La squadra allenata da Alessandro Sansolini rimane terza ma con 4 punti di svantaggio dal secondo posto. Per l’Artha Luxury c’è subito la possibilità di rifarsi perchè mercoledì torneranno nuovamente in campo ad Anguillara quando alle 20.30 faranno visita alla squadra ultima in classifica con 0 punti.