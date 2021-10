Pallavolo, sconfitta all’esordio per la Margutta CivitaLad

Battuta d’arresto al debutto nel campionato di serie B1 per la Margutta CivitaLad. La squadra allenata da Pietro Grechi ha ceduto per 3-0 a Capannori, in provincia di Lucca, contro il Nottolini. Match che si sapeva sarebbe stato complicato per le ospiti che però hanno combattuto in tutti e tre i set finiti 25-20, 25-19, 25-18. Sabato la Margutta proverà a rifarsi nell’esordio casalingo contro la Clementina Volley.