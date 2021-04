Pallavolo, Scisciani torna all’Asp

L’ASD Pallavolo Civitavecchia saluta con estremo piacere il ritorno di un’atleta che ha contribuito, due stagioni fa, alla promozione in B2. Domenica, durante la partita casalinga di Coppa Italia di serie D, ha fatto il suo rientro in campo Marzia Scisciani, schiacciatrice e opposto. Due anni di stop hanno sicuramente tolto un po’di smalto alle indubbie capacità della giovane aspina ma, con la capacità di lavoro che la contraddistingue, siamo certi che presto Marzia tornerà agli splendori di un tempo. Questo il commento del direttore tecnico de Gennaro:“Sono solito insistere sempre molto con le ragazze che smettono per far cambiare loro idea. Ogni atleta che smette, in genere, segna per me e per la società una piccola sconfitta. Marzia poi ha indubbiamente dei parametri antropometrici adatti per il medio alto livello, vederla lontana dalla pallavolo era una contraddizione nei termini”. Così l’attaccante aspina: “Ho deciso di rientrare in palestra per tornare in campo a respirare l’aria della partita, l’emozione che più mi è mancata. Sicuramente rientrare all’ASP e trovare un ambiente cambiato e stimolante mi ha convinta ad indossare nuovamente le ginocchiere senza pensarci due volte. Sono stata subito accolta a braccia aperte sia dalla società che dalle mie compagne di squadra!”