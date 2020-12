Pallavolo, Sandu convocato nella Nazionale giovanile

Manca sempre meno al ritorno in campo per tutte le attività federali dell’Asp Civitavecchia previste per il prossimo 23 gennaio. In questa fase così particolare, l’allenatore della nazionale italiana allievi Alessandro Marsiglia ha diramato la lista dei ragazzi convocati per una Attività in videoconferenza rivolta agli atleti di interesse per le Nazionali giovanili maschili. Nell’elenco figura anche Emilian Sandu, giovanissimo e dotatissimo allievo del vivaio dell’Asp, allenato da Barbara D’Agostino e coordinato dal direttore tecnico Giancarlo De Gennaro.

“La nostra storica società – commentano dall’Asp – si onora di essere rappresentata insieme ad un elenco di prestigiose società, mettendo a disposizione un giovane atleta che, siamo certi, farà bene. L’obiettivo di tornare ad essere un punto di riferimento importante per il settore giovanile maschile ci trova pronti ad esprimere già da adesso il meglio. In bocca al lupo Emilian. Tutti noi siamo con te”.