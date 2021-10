Pallavolo, sabato in trasferta per Comal e Valcanneto

In serie C in campo oggi in trasferta le civitavecchiesi e le cerveterane mentre domani sarà la volta del Rim. In serie D trasferte per l'Asp Grande Impero e per la Rim Sport mentre l'Etruria Volley sarà di scena in casa a Tuscania

Terza giornata di andata in programma che parte oggi per il campionati di serie C e di serie D maschili e femminili.

Serie C. A scendere in campo oggi pomeriggio saranno la Comal Civitavecchia Volley ed il San Giorgio Valcanneto che saranno impegnate rispettivamente alle 17,30 a Latina ed alle 16 con il Consorzio Pontino Volley. Nel torneo maschile trasferta anche per il Rim Sport Cerveteri che domani alle 19 sarà di scena nella palestra del Calì Roma.

Serie D. Turno fuori casa anche per la formazione femminile del Rim che domani alle 18,30 giocherà per cercare la terza vittoria contro l’Aurelio SG così come la Grande Impero Asp che alle 18,30 sarà ospite della Virtus Roma. Nel campionato maschile infine turno casalingo per l’Artha Luxury Etruria Volley che a Tuscania alle 16 affronterà l’Egan Volley.