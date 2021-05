Pallavolo, sabato di grandi emozioni al PalaSport

Sarà un sabato davvero intenso quello di domani per le due formazioni locali, impegnate entrambe al PalaSport. Il clou ci sarà alle 17 quando la Margutta CivitaLad riceverà la visita del Pomezia nell’andata della finale playoff di serie B2. Un match difficile per le rossoblù che si troveranno di fronte una formazione fortissima che ha vinto tutte le partite disputate dimostrando di essere una schiacciasassi. Di contro però anche la Margutta ha meritato l’accesso alla finale e farà di tutto per ottenere un risultato positivo e giocarsi tutto al ritorno tra una settimana. Alle 20 toccherà poi all’Artha Luxury Asp che ospiterà il Green Volley. I civitavecchiesi non avranno alternative alla vittoria se vogliono cercare di centrare il secondo posto che garantirebbe l’accesso ai playoff. Le due squadre sono infatti divise da 3 punti in classifica con i rossoblù che vogliono vincere e agganciare gli avversari di domani.