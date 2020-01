Pallavolo, S3 e Spike ball: il divertimento unisce

Domenica scorsa il Litorale IN Volley ha dato il via all’attività dell’ex Minivolley. Al Palazzetto è stata ospitata la prima tappa di Volley S3 e Spike ball, organizzazione targata per questa occasione Asp Civitavecchia in collaborazione con la Fipav Ct Viterbo. Il calendario è pieno di impegni che proseguiranno fino al 31 maggio con ben 10 appuntamenti all’insegna del gioco e della sana competizione. I giovani tecnici del Consorzio, i dirigenti e i giovanissimi atleti under 14 in veste di arbitro, sono stati contagiati dall’entusiasmo dei bambini e degli atleti dell’under 12 maschile e femminile. Tanta voglia di giocare e di divertirsi hanno caratterizzato quest’ultima domenica mattina di gennaio. Una grandissima affluenza, un dato importante, che testimonia la buona riuscita dell’impegno nel sociale di cui il Consorzio si fa promotore e messaggero. Il progetto: portare i bambini ed i ragazzi in palestra per evitare l’abbandono precoce dell’attività sportiva creando un’atmosfera serena ed accogliente in cui creare amicizie. Il prossimo appuntamento per i piccoli pallavolisti il sarà 16 febbraio, mentre sabato 1 febbraio la Prima Divisione Maschile Cv Volley prenderà parte al Primo Torneo Regionale di Sitting Volley organizzato dalla Fipav Lazio. Un pomeriggio di divertimento presso la Palestra IC Tedeschi a Roma insieme ad altre quattro società l’APD Fonte Roma Eur, l’ASD Fiano Romano, l’ASD Astolabio 2000 e lo Sport Academy360. Intanto la squadra under 16 Ates Energy Cv Volley Liv, composta da atlete sotto età e allenata da Cristiano Cesarini ed Evelin Guanà,si è guadagnata l’accesso alle semifinali provinciali. Obiettivo centrato vincendo nello scontro diretto contro l’Academy Volley per 3/1.

