Pallavolo, riscossa Artha Luxury

Torna al successo l’Artha Luxury Asp. La squadra civitavecchiese trova la prima vittoria della seconda fase di serie C battendo con un netto 3-0 al PalaSport la Roma XX. Gara che ha visto il dominio dei padroni di casa che stanno ritrovando la condizione giusta dopo lo stop a causa del Covid-19. In classifica la squadra di Sansolini è quarta a -3 punti dal secondo posto che garantisce i playoff. Mancini e compagni dovranno quindi per forza di cose cercare di vincere entrambi gli scontri diretti contro il Green Volley per accedere alla fase successiva.