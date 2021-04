Pallavolo, ripartiti i campionati Opes e Fipav per la Cv Volley

Da oltre un anno non si vedevano settimane così impegnative per l’A.S.D. Civitavecchia Volley. Già nelle scorse settimane sono partiti i campionati Opes, da questa invece c’è stato il taglio dei nastri di partenza anche per quelli Fipav. Una ripartenza tanto desiderata per rivedere negli occhi degli atleti l’entusiasmo e la gioia, resa ancora più positiva da tre vittorie su tre nei campionati Fipav e una sola sconfitta nella prima partita Opes della U17. Coppa Italia a punteggio tondo sia per la Serie D femminile che per la prima divisione maschile. Le ragazze di coach Pignatelli hanno affrontato con grandissima determinazione la gara contro il Vignapia Volley. I ragazzi guidati da coach Scaccia sono stati invece ospitati dal Team Volley Lago Bracciano e hanno portato a casa la gara, forti di un trend positivo che li accompagna fin dall’esordio Opes. Infine ha esordito questa domenica anche l’Under 13, formata da atlete Cv Volley e Volley Academy, una rosa che nasce dal progetto “Insieme verso l’eccellenza”, e che ha raccolto già una prima soddisfazione vincendo la prima partita di campionato con parziale 2/1 contro l’Asp. Anche per questa settimana le gare saranno tantissime e sarà possibile tifare per le squadre rosso nere guardando le dirette sulla pagina Facebook della Civitavecchia Volley