Pallavolo, rinviate le gare di Margutta CivitaLad e Comal Cv Volley

Le due formazioni femminili non giocheranno in questo fine settimana. In campo domani alle 19 l'Etruria Volley

Sarà un weekend di riposo per Margutta CivitaLad e Comal Cv Volley che hanno visto rinviate le rispettive partite. In serie B1 non si giocherà il match, in programma originariamente per domani al PalaSport, tra le rossoblù e lo Jesi. Nel gruppo squadra marchigiano sono infatti stati riscontrati diversi contagi da Covid e la gara è stata rinviata a data da destinarsi. Rinvio anche per il match della Comal Cv Volley sul campo del Giro Volley che non si disputerà più domenica ma il 29 marzo. Giocherà domani, ore 19, l’Etruria Volley che a Tuscania riceve il Sempione, in quella che sarà una delle ultime occasioni per fare punti e scongiurare la retrocessione.