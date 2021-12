Pallavolo, Rim e Valcanneto a caccia del riscatto. Scontro in vetta per la Comal

Le civitavecchiesi affrontano le seconde in classifica mentre le ragazze del San Giorgio saranno ospiti della capolista Latina. Nel torneo maschile Rim a caccia del riscatto dopo la prima sconfitta stagionale. In serie D impegni interne per le ragazze del Rim e Asp mentre i ragazzi dell'Etruria Volley saranno in trasferta a Castelnuovo di Porto

Ottava giornata del campionato di serie C e di serie D impegnative per le compagini locali delle squadre maschili e femminili.

Serie C. Scontro al vertice per la Comal Civitavecchia, terza in classifica dopo la vittoria per 3-1 a Sabaudia, che domani pomeriggio alle 19 alla palestra del “Marconi” ospita la Pallavolo Tor Sapienza, compagini che la precede di un punto. Tanta voglia di rifarsi per il San Giorgio Valcanneto che dopo aver perso 3-0 in casa contro il Giro Volley oggi alle 19.30 avrà la difficile sfida in casa della capolista Latina. Stesse motivazioni per i ragazzi della Rim Sport Cerveteri che dopo la prima sconfitta in campionato per 3-2 a Roma contro la Saet sono scesi al quarto posto della classifica. Per i neroverdi già oggi la possibilità di rifarsi visto che alle 20 ospiteranno il Monmartre.

Serie D. Impegno interno anche per le ragazze della Rim Sport Cerveteri, seconde in classifica, che dopo aver vinto la scorsa settimana in casa del VBC Viterbo oggi alle 17 ospiteranno il Green Volley. Turno casalingo anche per le ragazze Asp che domani alle 16 contro l’Asd Roma 86 vorranno cancellare la sconfitta per 3-0 nella scorsa gara contro il Green Volley. Ancora alla ricerca dei primi punti di questa stagione per i ragazzi dell’Artha Luxury Etruria Volley, reduci dalla sconfitta interna contro il Roma Volley Club, che domani alle 19.30 saranno a Castelnuovo di Porto contro i Lupi di Marte.