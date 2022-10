Pallavolo, primo urlo di gioia per la 3epc CivitaLad

Nella terza giornata del campionato di serie B2 è arrivata la prima gioia stagionale per la 3epc CivitaLad. La squadra allenata da Oggioni si è imposta per 3-1 sul Magione nella gara che si è giocata al PalaSport. Match che ha visto le locali giocare con cuore e grinta fin dal primo set e portare a casa un successo fondamentale per la classifica ma soprattutto per il morale, contro tra l’altro una formazione che prima di questo sabato aveva sempre vinto lasciando le briciole alle avversarie. E invece la 3epc CivitaLad ha sovvertito i pronostici e portato a casa i punti in palio. Adesso può davvero partire la stagione delle rossoblù.