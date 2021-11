Una Margutta CivitaLad formato stagione passata conquista la prima importante vittoria stagionale. Al PalaSport, dove si è giocata la quarta giornata del campionato di serie B1 femminile, le rossoblù hanno battuto per 3-1 le Volley Angels( parziali 16-25; 25-12; 25-13; 25-15). Stavolta, rispetto alle precedenti partite, il match è iniziato male ma finito bene per Esposito e compagne che perso il primo set hanno stravinto gli altri tre parziali e conquistato un successo fondamentale in chiave salvezza.