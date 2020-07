Prima uscita ufficiale ieri mattina in conferenza stampa per il nuovo direttivo guidato dal presidente Marina Pergolesi dove davanti all’autorità politiche, presenti il sindaco Ernesto Tedesco, l’assessore Simona Galizia, il delegato allo Sport Matteo Iacomelli e la consigliera regionale di Italia Viva Marietta Tidei, ed agli esponenti della pallavolo territoriale e regionale è stato dato un importante annuncio. La società civitavecchiese infatti ha sottoscritto un accordo con il presidente della compagine romana di A2 Volleyrò Casal de’ Pazzi, Luigi Caruso che fa fare un balzo in avanti all’Asp. La squadra romana farà monitoraggio costante di quest’ultima per le atlete di maggior talento e l’arrivo alla squadra rossoblu di quelle atlete che non troveranno spazio nella società capitolina. Ci saranno poi allenamenti congiunti delle formazioni giovanili under 12 ed under 13.