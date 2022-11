Pallavolo, per la 3epc CivitaLad c’è il derby con il Viterbo

Altro match salvezza tutto da vivere per la 3epc CivitaLad, attesa da un derby molto atteso e sentito. Domani alle 16 le rossoblù saranno di scena a Viterbo per affrontare le padrone di casa, con cui negli ultimi anni si sono sfidate spesso. Match per nulla semplice per il team guidato da Luca Oggioni al momento penultimo in classifica con 4 punti e reduce da una lunga serie di sconfitte. Leggermente meglio le viterbesi che di punti al momento ne hanno 8 e si trovano appena al di sopra della zona rossa. Un successo sarebbe vitale per la 3epc che al momento in 7 partite ha ottenuto una sola vittoria.