Pallavolo, partite molto impegnative per CivitaLad e Cv Volley

Tornano in campo dopo le due sconfitte subite nell’ultimo turno le formazioni locali impegnate domani nei rispettivi campionati. In B2 seconda gara consecutiva in casa per la 3epc CivitaLad che alle 17.30 al PalaSport riceve la visita del Magione. Si tratta di una sfida testacoda e quindi difficilissima per le padrone di casa, ancora a secco di punti e di set contro invece la squadra della provincia di Perugia che finora ha vinto entrambi gli incontri disputati per 3-0. Ma la squadra di Oggioni proverà ad impensierire le avversarie davanti al proprio pubblico. Match esterno molto insidioso anche quello della Comal Cv Volley che alle 18.30 sarà di scena ad Aprilia contro il Giò Volley. Le civitavecchiesi, reduci dal ko interno contro il Marconi Stella e che al momento hanno 4 punti, affrontano la capolista che finora ha lasciato le briciole alle avversarie. Come dimostrano però nelle prime due partite disputate la compagine di Pignatelli ha le armi per far male.