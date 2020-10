Pallavolo, parte il progetto tra Asp e Volleyrò

Sabato alle ore 11.00, presso il Palazzetto dello Sport “Insolera-Tamagnini”, si terrà la prima tappa civitavecchiese del grande progetto sperimentale che il Volleyrò Casal de’ Pazzi, il club di pallavolo più importante e vincente in Italia a livello giovanile, ha sviluppato in Italia con sole cinque associazioni. Grazie al suo curriculum ed al suo blasone, ad un parco tecnici stimato dalla direzione tecnica della Volleyrò Academy e grazie ad un progetto pluriennale di eccellente profilo, fra le cinque associazioni suddette non poteva mancare L’ASD Pallavolo Civitavecchia. Sotto l’attenta supervisione del direttore del progetto Volleyrò Academy, il prof. Adriano Di Peco, il nostro Direttore Tecnico Giancarlo De Gennaro svolgerà un allenamento con i seguenti obiettivi: tecnica e didattica del palleggio e bagher, tecnica e didattica dell’attacco con lavoro analitico sulla rincorsa e sul colpo di attacco, tecnica e didattica degli interventi a terra. Saranno proposte delle routine innovative che rappresentano una sintesi e una somma delle innumerevoli esperienze accumulate negli anni dai nostri tecnici nel loro costante lavoro di confronto ed osservazione delle migliori scuole pallavolistiche d’Italia. Il tutto si svolgerà in piena sicurezza con l’applicazione rigorosa dei protocolli anticovid