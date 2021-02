Pallavolo, parte il campionato di serie C con l’esordio casalingo per il Valcanneto. Rinviata la gara del Sm Volley 2000

Dopo una lunga attesa partirà domani pomeriggio il campionato di serie C di pallavolo femminile che vedrà impegnati il Santa Marinella Volley 2000 e della Polisportiva Val Canneto. Le santamarinellesi, che hanno fra le proprie fila Elisa Iengo, avrebbero dovuto scendere in campo contro il Tor Di Quinto ma la positività di una giocatrice all’interno del gruppo delle romane ha fatto cancellare la partita. Confermata invece la gara delle cerveterane che al Pallone Geodetico di Valcanneto alle 20,30 ospiteranno l’ADP Marconi Stella con il match che si disputerà a porte chiuse ma sarà possibile vederla in streaming (https://www.youtube.com/channel/UCw5zfLjLl05j2oYc4LKhLBA).