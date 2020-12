Pallavolo, nuovo sponsor per la prima squadra maschile dell’Asp

L’A.S.D. Pallavolo Civitavecchia ufficializza l’accordo con “Artha Luxury”, il nuovo sponsor della prima squadra Maschile del sodalizio civitavecchiese.

“In un periodo – commentano dall’Asp – a dir poco complicato come questo è incoraggiante vedere che ci siano realtà imprenditoriali che ancora credono nei valori dello sport e che abbiano la forza di sostenerci; tutto questo per una realtà come la nostra è linfa vitale. Ci auguriamo che nel corso del 2021 il connubio tra la nostra Serie C Maschile, infarcita di giovani promettenti, e questa importante realtà imprenditoriale, trovi riscontro in un campionato di vertice al quale tutto lo staff tecnico, insieme alla dirigenza e al nuovo sponsor, non nascondono ambizioni”.