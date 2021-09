Nuova realtà nella pallavolo maschile, nasce l’Etruria Volley. È così che si chiama il consorzio che si è formato fra le compagini maschili dell’Asp Civitavecchia e del Tuscania Volley presentato sabato mattina durante una conferenza stampa al PalaSport “Insolera-Tamagnini” dal Presidente della compagine civitavecchiese Marina Pergolesi e dal Direttore Generale della società viterbese Alessandro Cappelli. «Il nostro pensiero è che l’unione di intenti può creare dei risultati incredibili – ha spiegato Pergolesi -. Basta vedere quello che siamo riusciti a fare con la conquista del campionato di B1 da parte della CivitaLad. Il nuovo percorso che si è intrapreso con il nuovo direttivo dell’Asp è quello di creare dei percorsi virtuosi che possano portare al bene dell’atleta. Il Tuscania Volley è una società che ha una tradizione consolidata e con la quale ci uniscono gli stessi valori. Voglio però ribadire che le porte sono aperte tutte quelle realtà che mettano al centro la crescita degli atleti». «Il nostro obiettivo è la crescita a 360° gradi dell’atleta – ha affermato il DG del Tuscania Cappelli -. Vogliamo che i nostri ragazzi prima diventino degli uomini e poi da questi tirare fuori gli atleti. Sicuramente la distanza sarà un elemento di difficoltà. Dobbiamo vedere quanti dei ragazzi, delle loro famiglie e dei tecnici ci seguiranno in modo da poter creare dei gruppi omogenei. Abbiamo preso dei pulmini per poter permettere il trasferimento per gli allenamenti che si terranno sia qua che da noi. Il primo step ci sarà fra un mese quando valuteremo come sarà andata e dove eventualmente correggere il tiro». A fare la serie C sarà la matricola del Tuscania dato che, avendo la squadra in serie A, ha la necessità di fare anche una compagine in serie C di under 19 con fuori quota under 21 e che sarà allenata da Victor Perez Moreno. Con la matricola invece dell’Asp verrà fatta la squadra di serie D, under 17 ed under 15.