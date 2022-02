Pallavolo, Margutta CivitaLad: vietato sbagliare

Arriva un altro scontro salvezza fondamentale nel campionato di serie B1 in casa Margutta CivitaLad. Domani alle 16.30 al PalaPanzani di Ladispoli le rossoblù ospitano l’Isernia, formazione che in classifica ha 6 punti in meno ma che all’andata ha battuto il team di Pietro Grechi al tie break e deve recuperare ben 3 partite. Margutta che non può fallire l’appuntamento con la vittoria per cercare di rilanciarsi in chiave salvezza diretta. Non saranno disponibili le infortunate Vidotto e Fabeni.