Pallavolo, Margutta CivitaLad: prossima fermata semifinale playoff

Obiettivo centrato per la Margutta CivitaLad. Le rossoblù, impegnate ieri nel ritorno dei quarti di finale playoff di serie B2, si sono imposte al PalaSport per 3-0 sul Viterbo. Bissato il successo dell’andata e centrata la semifinale in programma tra pochi giorni. Partita che ha visto la squadra di Pietro Grechi avere la meglio in tutti e tre i set in modo abbastanza netto, soprattutto nel primo e terzo parziale. Adesso in semifinale si ripeterà la sfida con l’Alfieri Cagliari, squadra con cui le rossoblù hanno giocato due volte in due giorni, una settimana fa, vincendo la prima e perdendo la seconda sfida. Andata mercoledì in Sardegna, ritorno in programma sabato al PalaPanzani di Ladispoli.